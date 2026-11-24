“Bisogna andare lontano per tornare finalmente a casa”. È la frase che campeggia sulla locandina de “Il destino dell’ape”, il film del regista favarese Tony Trupia, presentato ad Agrigento al Cinema Concordia in un appuntamento che ha assunto un significato speciale, umano e personale, oltre che cinematografico.

Una storia dai tratti drammatici che affronta il tema dell’identità, delle origini e della ricerca delle proprie radici attraverso il viaggio della giovane Emma, interpretato da Ludovica Francesconi. Dopo la morte della madre, la ragazza scopre, grazie a un diario nel quale la donna aveva affidato i suoi segreti, che Luigi, l’uomo che ha sempre considerato suo padre, in realtà non lo è. Da qui la decisione di partire alla ricerca del suo vero padre, in Marocco, per conoscerlo e ricostruire una parte fondamentale della propria storia. Un viaggio fatto di incontri, peripezie e scoperte, destinato a cambiare profondamente la protagonista.

Un racconto che si intreccia inevitabilmente con la vicenda personale dello stesso Trupia, che ha sottolineato quanto questo lavoro rappresenti una delle esperienze più intime della sua carriera. ”È importante vedere questo film perché è una storia che parla di identità, un tema secondo me molto caldo in questo periodo storico. E poi perché mi appartiene”, ha raccontato il regista. “Sono molto felice di essere qui ad Agrigento a presentarlo. Mi sono sradicato troppo presto e, con il passare degli anni, ho recuperato la mia identità da lontano”.

La presentazione nella sua terra d’origine diventa così un momento particolarmente significativo: “Tornare qui stasera per me significa tornare nel luogo dove ci sono le mie radici, dove ci sono le mie origini, dove c’è la mia appartenenza. È tanto tempo che manco e sono felice di farlo con questo film, che credo sia la cosa più personale che abbia realizzato”.

Anche la vicenda di Emma, infatti, è una metafora della riscoperta di sé. La protagonista intraprende un viaggio per trovare il padre biologico, ma lungo il percorso finisce per conoscere soprattutto se stessa, confrontandosi con le proprie origini e con il significato dell’appartenenza.

Particolare anche la scelta del titolo, arrivato quando il film era ormai concluso al montaggio. “Avevo scelto un altro nome, poi ho dovuto cambiarlo, ma volevo che ci fosse la parola destino”, ha spiegato Trupia ai nostri microfoni. “Siamo abituati a dire che siamo noi a costruire la nostra vita, ma ogni giorno ci accorgiamo che siamo in balia di qualcosa che è più grande di noi”. E poi c’è l’ape, simbolo centrale e ricco di significati. “Perché l’ape? Per il percorso che compie quotidianamente, passando da un fiore all’altro e raccogliendo il nettare. Ogni fiore è un’esperienza. Poi questa esperienza viene trasformata in qualcosa di molto prezioso: il miele”.

È proprio quello che accade alla protagonista. Durante il suo viaggio Emma incontra persone, attraversa luoghi e vive esperienze che la trasformano. Ogni incontro rappresenta un tassello della sua crescita, proprio come il nettare raccolto dall’ape. Al ritorno a casa, tutto ciò che ha vissuto si è trasformato in una nuova consapevolezza: Emma è una donna più matura, capace di riconoscere se stessa e anche di dire dei no.

“Il destino dell’ape”si sviluppa tra Trieste e il Marocco e porta con sé anche una scelta tecnica e produttiva originale: il film è stato girato interamente utilizzando due iPhone 17, abbracciando una nuova visione del cinema e dimostrando come la narrazione e la forza delle immagini possano trovare spazio anche attraverso strumenti tecnologici diversi da quelli tradizionali.

Una storia che parla di partenze e ritorni, di legami familiari, di identità e di quella ricerca interiore che spesso richiede di allontanarsi per comprendere davvero da dove si viene.

Al termine della proiezione, lunghi applausi hanno accompagnato Tony Trupia, suggellando una serata nella quale il cinema si è fatto anche occasione di incontro con la propria terra, con le proprie origini e con una parte importante della propria storia personale.