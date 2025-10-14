Strade allagate, fango e detriti: disagi a Cammarata e nella Valle del Platani (VIDEO)





Su un tratto in direzione Agrigento della strada statale 189 ”della Valle del Platani” all’altezza di Vicari (Palermo), il traffico è bloccato per un allagamento causato dalle forti piogge che stanno interessando la zona. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e il ripristino delle normali condizioni di viabilità il prima possibile.

“Si informa che la Strada Provinciale Cammarata–Vallelunga è interrotta al traffico a causa di fanghiglia sulla carreggiata, subito dopo il centro commerciale, in prossimità del bivio Casalicchio. Si invita a prestare la massima attenzione e a utilizzare percorsi alternativi.” Così il sindaco di Cammarata, Giuseppe Mangiapane.