Cammarata

Strade allagate, fango e detriti: disagi a Cammarata e nella Valle del Platani (VIDEO)

Il traffico è bloccato per un allagamento causato dalle forti piogge che stanno interessando la zona

Pubblicato 16 ore fa
Da Redazione



 Su un tratto in direzione Agrigento della strada statale 189 ”della Valle del Platani” all’altezza di Vicari (Palermo), il traffico è bloccato per un allagamento causato dalle forti piogge che stanno interessando la zona. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e il ripristino delle normali condizioni di viabilità il prima possibile.

“Si informa che la Strada Provinciale Cammarata–Vallelunga è interrotta al traffico a causa di fanghiglia sulla carreggiata, subito dopo il centro commerciale, in prossimità del bivio Casalicchio. Si invita a prestare la massima attenzione e a utilizzare percorsi alternativi.” Così il sindaco di Cammarata, Giuseppe Mangiapane. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Catania

Scoperta stalla abusiva, denunciato 52enne
Agrigento

Agrigento e Trapani per la XXXIV edizione della Rassegna del Mare
Catania

Sequestrati 1000 tonnellate di prodotti ittici mal conservati, chiusa piattaforma logistica 
di Giuseppe Castaldo

Patrizia Russo, uccisa per non aver dato 250 euro al marito: depositate le motivazioni 
Apertura

Sessantenne in prognosi riservata dopo essere stato picchiato da almeno tre persone, indagini 
Apertura

Truffa su bonus edilizi, indagato imprenditore antimafia