Catania

Sequestrati 1000 tonnellate di prodotti ittici mal conservati, chiusa piattaforma logistica 

Nel corso dell'ispezione è stata riscontrata la presenza di una cella surgelati contenente 110.000 kg di prodotti ittici presurgelati ad una temperatura di mantenimento non idonea

Redazione



Il NAS di Catania ha eseguito un’attività ispettiva, unitamente a personale del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, dello Spresal e dell’Igiene Pubblica dell’ASP, presso una piattaforma logistica di prodotti surgelati nella provincia etnea.

Nel corso dell’ispezione è stata riscontrata la presenza di una cella surgelati contenente 110.000 kg di prodotti ittici presurgelati all’origine e stoccati ad una temperatura di mantenimento non idonea alla loro conservazione e 900.000 kg di succo di agrumi concentrato con etichettatura irregolare, non idonea a definirne natura, origine e provenienza. I prodotti ittici non correttamente conservati sono stati sottoposti a sequestro penale preventivo mentre il succo d’agrumi è stato sottoposto a blocco ufficiale per ulteriori accertamenti.

Complessivamente, immessa sul mercato, la merce avrebbe fruttato circa 3 milioni di euro. Al termine degli accertamenti la piattaforma è stata sospesa per carenze igienico sanitarie e sicurezza negli ambienti di lavoro (sino al ripristino delle irregolarità riscontrate), mente il titolare dell’attività è stato deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente.

