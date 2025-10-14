Caltanissetta

Trentunenne morto in ospedale a Gela, disposta l’autopsia

I familiari, infatti, chiedono di fare luce su quanto accaduto ad Andrea Giuseppe Scicolone

Pubblicato 17 minuti fa
Da Redazione

Sarà effettuata l’autopsia sul corpo del trentunenne Andrea Giuseppe Scicolone, morto in ospedale a Gela, domenica scorsa. I familiari, infatti, chiedono di fare luce su quanto accadutogli. Solo tre giorni prima, erano scattate, in città, le sue ricerche. Il trentunenne si era allontanato senza dare notizie di sé. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha lanciato un appello pubblico, rivolto a chiunque potesse fornire informazioni. Il giovane è stato ritrovato, sabato scorso, dai carabinieri. Appariva in buone condizioni. Dopo ventiquattro ore, però, la morte in ospedale. I magistrati della procura vogliono fare verifiche sulle cause del decesso e i familiari attendono riscontri. Il trentunenne avrebbe accusato un malore in casa e per questo un familiare lo ha accompagnato all’ospedale “Vittorio Emanuele”. Dopo qualche ora dal suo ingresso nel nosocomio, è deceduto

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

Patrizia Russo, uccisa per non aver dato 250 euro al marito: depositate le motivazioni 
Caltanissetta

Trentunenne morto in ospedale a Gela, disposta l’autopsia
Politica

Piano raccolta rifiuti, dubbi sul bando del capogruppo FdI Simone Gramaglia
Naro

Naro, allaccio abusivo alla rete idrica: una denuncia
Agrigento

Pioggia e forti raffiche di vento, ancora allerta meteo in Sicilia
Palermo

Omicidio Taormina, giovedì i funerali; aperta la camera ardente al PalaOreto