Trentunenne morto in ospedale a Gela, disposta l’autopsia

Sarà effettuata l’autopsia sul corpo del trentunenne Andrea Giuseppe Scicolone, morto in ospedale a Gela, domenica scorsa. I familiari, infatti, chiedono di fare luce su quanto accadutogli. Solo tre giorni prima, erano scattate, in città, le sue ricerche. Il trentunenne si era allontanato senza dare notizie di sé. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha lanciato un appello pubblico, rivolto a chiunque potesse fornire informazioni. Il giovane è stato ritrovato, sabato scorso, dai carabinieri. Appariva in buone condizioni. Dopo ventiquattro ore, però, la morte in ospedale. I magistrati della procura vogliono fare verifiche sulle cause del decesso e i familiari attendono riscontri. Il trentunenne avrebbe accusato un malore in casa e per questo un familiare lo ha accompagnato all’ospedale “Vittorio Emanuele”. Dopo qualche ora dal suo ingresso nel nosocomio, è deceduto