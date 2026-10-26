Strage tra Naro e Canicattì, 4 morti in un incidente stradale (CHI SONO LE VITTIME)





Una vera e propria strage quella che si è consumata poco dopo le sette di questa mattina lungo la strada statale 123, in territorio di Naro. Quattro persone sono morte in un drammatico incidente. Le vittime, tutte originarie dell’Agrigentino, viaggiavano a bordo di una Fiat Punto e stavano per cominciare una giornata di lavoro in campagna. Le persone decedute sono: Antonio Agrò, 64 anni, di Canicattì; Diego Giordano, 53 anni, di Canicattì; Antonino Di Vincenzo, 60 anni, di Canicattì; Gioacchino Liborio Ferrigno 63anni, anche lui di Canicattì.

Secondo una primissima ricostruzione, forse durante un sorpasso, sono stati travolti da un Tir che viaggiava nella direzione opposta. Per i quattro occupanti dell’utilitaria non c’è stato nulla da fare. Illeso, invece, il conducente del mezzo pesante. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale, gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. Sul luogo del sinistro stradale anche il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo.