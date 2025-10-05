Agrigento

Successo della campagna di prevenzione cardiovascolare “Abbi a cuore il tuo cuore”

Giuseppe Caramanno: “Sarebbe necessario introdurre l’educazione sanitaria nelle scuole per far sì che i ragazzi apprendano e seguano uno stile di vita sano”

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Sono oltre 600 gli agrigentini che, da venerdì a domenica, hanno aderito alla campagna di prevenzione cardiovascolare “Abbi a cuore il tuo cuore” che ha visto impegnati per tre giorni medici cardiologi e infermieri nei quattro ambulatori installati in piazza Cavour.

Nel corso delle visite cardiologiche, diversi pazienti sono stati sottoposti a ulteriori indagini diagnostiche, a terapie per il colesterolo e per qualcuno si è anche reso necessario andare al Pronto soccorso per fare la cardioversione farmacologica.

“Oggi – afferma Giuseppe Caramanno, direttore del reparto di Cardiologia del San Giovanni di Dio e promotore dell’iniziativa – si conclude la campagna di prevenzione “Abbi a cuore il tuo cuore” rivolta ai cittadini che, devo dire, hanno risposto abbastanza bene. Desidero ringraziare i miei collaboratori, i medici e gli infermieri che si sono prodigati per la buona riuscita di questa iniziativa. Purtroppo, queste manifestazioni sono abbastanza rare mentre invece dovrebbero essere ripetute diverse volte ogni anno. E, per far funzionare la prevenzione a 360 gradi su tutto il territorio nazionale, andrebbe introdotta l’Educazione sanitaria nelle scuole elementari, medie e superiori in modo tale che i ragazzi apprendano e seguano uno stile di vita sano e non intraprendano percorsi capaci di condurli all’insorgenza di malattie evitabili, quali le malattie cardiovascolari e i tumori”.

