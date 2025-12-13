Agrigento

Svaligiato un altro appartamento in città, rubati 11mila euro tra gioielli e soldi 

Ignoti malviventi sono entrati in azione in pieno pomeriggio in un appartamento in via Papa Luciani, nel centro della Città dei templi

Pubblicato 10 ore fa
Da Redazione

Ancora un furto in abitazione ad Agrigento. Ignoti malviventi sono entrati in azione in pieno pomeriggio in un appartamento in via Papa Luciani, nel centro della Città dei templi. I ladri, dopo aver rovistato dappertutto, sono riusciti ad individuare il posto in cui erano custoditi soldi e preziosi. Il bottino, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 11mila euro.

A fare la scoperta è stata la proprietaria di casa, una casalinga trentacinquenne. Al via le indagini delle forze dell’ordine per risalire all’identità dei ladri. Nelle scorse ore, nel quartiere di Monserrato, un’altra abitazione era stata svaligiata con i malviventi che sono riusciti a portare via 50mila euro tra soldi contanti e gioielli. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Politica

Schifani “Non ho letto le dichiarazioni dell’ex ministro Cardinale, ero impegnato su altri fronti” / Video
Apertura

“Sistema Cuffaro”, la procura torna a chiedere arresto per Carmelo Pace e altri indagati 
Cultura

Rizomata, nasce il videogioco ufficiale di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025
Sicilia by Italpress

La Polizia gioca a tombola con i bambini della scuola “Giovanni Falcone” dello Zen
Ultime Notizie

Ruba bigiotteria da una farmacia, rintracciato e arrestato
Ultime Notizie

Allaccio abusivo alle rete elettrica, denunciati padre e figlia
banner italpress istituzionale banner italpress tv