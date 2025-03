Taglia le ruote dell’auto dell’ex moglie e poi la minaccia con un coltello: arrestato

I carabinieri di Villabate, in provincia di Palermo, hanno arrestato in flagranza un 54enne villabatese già noto alle forze dell’ordine, per maltrattamenti, atti persecutori e minaccia aggravata. I militari sono intervenuti su segnalazione della vittima che, già nel mese di settembre 2022, aveva interrotto la relazione con l’ex marito quando aveva formalizzato una querela per denunciare i continui maltrattamenti subiti in ambito familiare. L’uomo che non avrebbe accettato la fine del rapporto, avrebbe continuato a vessare la donna, minacciandola e seguendola costantemente negli anni. Il culmine del comportamento ossessivo dell’uomo è avvenuto la scorsa notte quando ha deciso di raggiungere l’appartamento dell’ex. Inizialmente invitata ad uscire di casa, è stata costretta a scendere in strada dove l’ex marito stava bucando le ruote della macchina. L’uomo in preda all’ira ha schiaffeggiato la donna e minacciato con un coltello l’attuale compagno di quest’ultima, intervenuto per difenderla. Gli attimi di terrore sono terminati grazie al tempestivo intervento dei carabinieri allertati dal numero di emergenza unico 112. Il 54enne alla vista dei militari, ha tentato di far perdere le proprie tracce dandosi alla fuga con il coltello ancora in mano. La fuga precipitosa dell’indagato è durata poco perché ha preferito gettare a terra il coltello e arrendersi. Il tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo le misure cautelari del divieto di dimora nel comune di Villabate e del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi dalla stessa frequentati, con l’applicazione del braccialetto elettronico.