Tartaruga caretta caretta morta sulla spiaggia: è in stato di decomposizione

Questa mattina a Porto Empedocle, nella spiaggia di Punta piccola, è stata ritrovata una tartaruga Caretta caretta morta.Il rettile, in iniziale stato di decomposizione, non aveva ami in gola e quindi la presumibile causa della sua morte potrebbe essere l’ingestione di plastiche.

“Abbiamo avvisato il Sindaco per la rimozione della carcassa dello sfortunato animale”, scrive in una nota l’Associazione Mareamico.