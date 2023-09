Tenta rapina ad ambulante e lo ferisce con coltello: arrestato

Aveva tentato di rapinare un giovane venditore ambulante di generi alimentari l’uomo tratto in arresto in arresto dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Trapani, su richiesta della locale Procura.

L’uomo, con diversi precedenti penali, si era avvicinato al furgone dell’ambulante e aveva cercato di impossessarsi della cassa, minacciandolo con un coltello. Di fronte alla resistenza del giovane commerciante non ha esitato a ferirlo, tagliando poi i fili elettrici della cassa per portarla via. Solo l’arrivo di alcuni clienti lo ha indotto a darsi alla fuga. Per l’uomo si sono così spalancate le porte del carcere con l’accusa di tentata rapina aggravata.