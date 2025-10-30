PRIMO PIANO

Tentano colpo in un supermercato ma scatta l’allarme, ladri in fuga 

Si sono intrufolati all’interno di un supermercato nel tentativo di mettere a segno un furto ma il sistema d’allarme si è attivato

Pubblicato 7 ore fa
Da Redazione

Si sono intrufolati all’interno di un supermercato nel tentativo di mettere a segno un furto ma il sistema d’allarme si è attivato mettendo in fuga i malviventi. È accaduto in contrada “Adragna”, a Sambuca di Sicilia. I ladri hanno rotto una finestra di un ingresso laterale e sono entrati nell’esercizio commerciale.

Una volta dentro – però – è immediatamente scattato l’allarme facendoli fuggire a mani vuote. Il titolare del supermercato ha denunciato l’accaduto. Al via le indagini dei carabinieri per risalire ai responsabili. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza ma anche da quanto repertato dalla Scientifica. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Giudiziaria

Strage operai a Casteldaccia, chiuse indagini per 8
di Giuseppe Castaldo

Abusi sessuali sulla figlia, 7 anni e 10 mesi di carcere a netturbino di Favara
Ultime Notizie

Aumento delle ore di OSS e ausiliari degli ospedali della provincia, la Cisl Fp pronta alla mobilitazione
Canicattì

Gattini messi in salvo dai Vigili del fuoco, Kelly Moncado: “momento di emozione pura”
Agrigento

Ospedale di Agrigento, donati arredi e attrezzature al reparto di Radioterapia
Porto Empedocle

Viadotto Re, concluso il ripristino della quarta campata tampone