Tentato furto in un autolavaggio a gettoni: sette denunciati

E’ di sette persone denunciate il bilancio dei controlli eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo (Trapani). Due uomini e una donna, sottoposti ai domiciliari non sono stati trovati in casa durante il controllo ma rintracciati poco dopo per le vie della città mentre rincasavano sprovvisti di autorizzazione. Per due mazaresi di 22 anni e una ragazza di 20, invece, la denuncia è scattata perché sono ritenuti responsabili di un furto ai danni di un autolavaggio a gettoni. Sono stati sorpresi a danneggiare le macchinette cambia soldi e quelle per la somministrazione di bevande e cibo posizionate all’interno dell’attività. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario. Infine, durante dei controlli alla circolazione stradale un giovane di 17 anni è stato denunciato per ricettazione di un motociclo.