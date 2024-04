Agenti del commissariato di Pachino hanno denunciato un 25enne originario della Costa D’Avorio per procurato allarme. Il giovane, infatti, aveva seminato il panico in strada impugnando una pistola giocattolo di plastica e spaventando i passanti. Il 25enne è stato denunciato anche per violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale.