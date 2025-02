Tragedia a Licata, operaio muore mentre lavora in un cantiere 

Tragedia a Licata. Un operaio di 58 anni, V.L, è deceduto mentre era impegnato in alcuni lavori in un cantiere edile. Il dramma si è consumato questa mattina in piazza Sant’Angelo, nel centro abitato. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto ma non è da escludere il fatto che l’uomo abbia accusato un malore.

Secondo una prima ricostruzione, l’operaio stava effettuando un piccolo lavoro nei pressi di un portone quando sarebbe crollato al suolo improvvisamente. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia. Al via gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto avvenuto. La Procura di Agrigento ha disposto l’autopsia sul corpo del 58enne; la salma è stata trasferita nella camera mortuaria dell’Ospedale di Agrigento; ad eseguirla sarà il medico legale Alberto Alongi.