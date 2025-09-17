Tragedia ad Agrigento, malore mentre apre saracinesca dell’asilo: morta educatrice

Tragedia ad Agrigento. Una educatrice di un asilo nido di 52 anni è deceduta dopo essere stata colpita da un malore improvviso mentre stava aprendo la saracinesca dell’istituto. È successo questa mattina in via Esseneto.

Sono state le mamme dei bimbi, in attesa di lasciare i figli all’asilo, a chiamare immediatamente i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno trasferito immediatamente la donna all’ospedale San Giovanni di Dio. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravi e per l’educatrice non c’è stato niente da fare.

Tanti gli attestati di solidarietà per l’educatrice. “Sconvolti dalla terribile notizia. Per un lungo periodo, alcuni anni orsono, Angela ha frequentato la nostra sede, alternando la sua professione di educatrice e titolare di un rinomato asilo – nido in città con quello di volontaria. E sempre con particolare attenzione verso i bambini perché per Angela occuparsi dei più piccoli non è stata solo una scelta professionale, ma una vera e propria missione di vita”, scrivono i Volontari di Strada.

Si associano al cordoglio Confcommercio Agrigento che in una nota dichiarano: “Angela Saieva era un punto di riferimento prezioso per molte famiglie e generazioni di agrigentini, grazie alle sue eccezionali qualità professionali e alle sue elevate virtù morali. La sua presenza nella comunità era sinonimo di calore, cura e dedizione verso i bambini e le famiglie, e la sua attività presso la ludoteca Giocomondo era un luogo di crescita e di gioia per molti”.

“Un’altra notizia che non vorresti mai ricevere, leggere. Angela, ha cresciuto mia figlia nel periodo più difficile della sua vita, durante la separazione tra me e la madre, e lo ha fatto in maniera non professionale ma umana. Non doveva andar via adesso, così presto. Ci mancherai, mancherai soprattutto alle famiglie che nei prossimi anni avrebbero portato i propri figli nel tuo asilo nido”, scrive Alessandro Accurso Tagano ricordando la maestra Angela.

“Ciao Angela, grazie per tutto quello che ci hai donato e regalato in questi anni, sorriso, intelligenza, intraprendenza, che il Signore ti accolga nel suo abbraccio”, scrive l’avvocato Monica Malogioglio.