Tragedia durante lite con il cognato, morto 48enne

Un uomo è morto in un’abitazione a Sferracavallo borgata marinara di Palermo durante una lite familiare. L’uomo sarebbe andato a casa della sorella e sarebbe sorta una discussione col cognato. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso. I carabinieri stanno indagando per accertare cosa sia successo e le eventuali responsabilità.

Giacomo Margarini, 48 anni, è stato trovato morto nei pressi di una stradella di un complesso residenziale dove abita la sorella. Avrebbe avuto una discussione con il cognato. Sarà il medico legale che dovrà accertare dall’ispezione sul corpo della vittima se la morte sia stata provocata dalla colluttazione o da un malore. Forse la vittima nel corso della lite è stata sovrastata dal cognato molto più corpulento di Margarini. Questa è una prima ipotesi ancora da verificare al vaglio dei carabinieri che hanno sentito i parenti dell’uomo.