Ultime Notizie

Tragedia su Monte pellegrino, 57enne trovato morto: era disperso da ieri notte

In azione diverse squadre dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri, e il soccorso Alpino

Pubblicato 14 minuti fa
Da Redazione

 Il corpo di un 57enne è stato individuato dai vigili del fuoco di Palermo su Monte Pellegrino, al termine di quasi dieci ore di ricerche. I soccorsi sono scattati alle 3 del mattino dopo una richiesta d’aiuto giunta ai carabinieri. Alle 12:45, grazie all’intervento del personale Sapr, dotato di droni, è stato individuato il corpo senza vita dell’uomo. Le coordinate sono state mandate all’Unità di comando locale che le ha trasmesse alle squadre di terra per raggiungere la posizione. Si sta valutando l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco per il recupero della salma, che si trova in una zona impervia. Oltre ai vigili del fuoco – intervenuti con il nucleo cinofili, il nucleo Saf e le squadre di ricerca a terra -, sul posto anche i carabinieri e il soccorso alpino.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Tragedia su Monte pellegrino, 57enne trovato morto: era disperso da ieri notte
Cultura

A Licata si presenta il docufilm “I giorni dello sbarco” di Angelo Augusto
Racalmuto

Racalmuto, sopralluogo del Prefetto Caccamo alla chiesa di Santa Maria
Catania

Trasforma l’officina in una discarica: denunciato dai Carabinieri un 53enne
Agrigento

Agrigento, riunione operativa in attesa della Fiamma Olimpica
Giudiziaria

Corruzione, Gip: “Anche Protezione civile nel sistema Cuffaro”
banner italpress istituzionale banner italpress tv