Tragedia su Monte pellegrino, 57enne trovato morto: era disperso da ieri notte

Il corpo di un 57enne è stato individuato dai vigili del fuoco di Palermo su Monte Pellegrino, al termine di quasi dieci ore di ricerche. I soccorsi sono scattati alle 3 del mattino dopo una richiesta d’aiuto giunta ai carabinieri. Alle 12:45, grazie all’intervento del personale Sapr, dotato di droni, è stato individuato il corpo senza vita dell’uomo. Le coordinate sono state mandate all’Unità di comando locale che le ha trasmesse alle squadre di terra per raggiungere la posizione. Si sta valutando l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco per il recupero della salma, che si trova in una zona impervia. Oltre ai vigili del fuoco – intervenuti con il nucleo cinofili, il nucleo Saf e le squadre di ricerca a terra -, sul posto anche i carabinieri e il soccorso alpino.







