Sorpresi a rubare 70 chili di castagne in un terreno, tre arresti 

L’intervento tempestivo dei Carabinieri, attivati dalla segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112, ha consentito di interrompere un furto in corso nelle campagne tra Adrano e Biancavilla e di recuperare l’intera refurtiva. Tre uomini, un 46enne e due 21enni, tutti di Adrano, sono stati arrestati dai militari della Stazione di Biancavilla, intervenuti nella contrada San Giuseppe Calcerana, al confine tra i due comuni etnei.

In particolare, la pattuglia, attivata dalla Centrale Operativa, ha raggiunto rapidamente la periferia indicata, sorprendendo i tre uomini mentre erano intenti a sottrarre i frutti direttamente dagli alberi di castagno. Bloccati e messi in sicurezza, i tre sono stati identificati, quindi i Carabinieri hanno perquisito la loro auto, trovando all’interno ben 70 chilogrammi di castagne, già sistemate per essere portate via. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario e, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale,i tre uomini sono stati arrestati per furto aggravato in concorso, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’intervento conferma l’efficacia della collaborazione tra cittadini e Arma dei Carabinieri: la tempestiva segnalazione al 112 e il rapido intervento della pattuglia hanno permesso di bloccare il presunto furto e tutelare il patrimonio del proprietario del fondo agricolo, in un periodo dell’anno in cui la raccolta dei prodotti stagionali richiede particolare attenzione anche nelle aree rurali.