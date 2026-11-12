Tragedia sul lavoro: operaio agrigentino muore in un cantiere

Tragedia nella giornata di oggi a Mazara del Vallo, dove un operaio di 50 anni, Leonardo Rizzo, originario di Menfi, ha perso la vita mentre si trovava al lavoro in un cantiere edile.L’incidente è avvenuto in via Arabia Saudita, dove sono in corso i lavori per la realizzazione di una villetta. Secondo le prime ipotesi, l’uomo sarebbe stato colto da un improvviso malore mentre si trovava all’interno del cantiere. Una ricostruzione che dovrà comunque essere confermata dagli accertamenti delle autorità competenti.

Immediato l’intervento dei soccorsi, ma per il cinquantenne non ci sarebbe stato nulla da fare.Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia, la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e il medico legale. Sono attesi anche i tecnici dello Spresal, il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, per effettuare gli accertamenti del caso.

Sulla vicenda è stata aperta un’indagine dalla Procura della Repubblica di Marsala, che dovrà fare piena luce sulle circostanze della morte e verificare quanto accaduto all’interno del cantiere.

IL CORDOGLIO DEL SINDACO DI MENFI

“La comunità di Menfi piange la prematura scomparsa di Leonardo Rizzo, colto da un malore mentre era impegnato nel proprio lavoro.Una notizia dolorosa che lascia tutti sgomenti e profondamente addolorati.A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Menfi, esprimo le più sentite condoglianze e la nostra sincera vicinanza alla famiglia, ai parenti e a quanti gli hanno voluto bene.In momenti come questi, le parole non bastano a colmare il dolore per una perdita così improvvisa e prematura.Ciao Leonardo, riposa in pace”. Queste le parole del primo cittadino Vito Clemente.

I funerali si svolgeranno sabato 14 novembre alle ore 11.00 presso la chiesa Madre di Menfi.