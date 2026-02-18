Tragico incidente a Buonfornello, morto ragazzo di 20 anni 

Un ragazzo di 20 anni, Ignazio Cortese, di Trabia, è morto nello scontro tra due auto lungo la strada statale 113 all’altezza di Buonfornello; un’altra persona è rimasta ferita in modo grave e trasportata in ospedale. I vigili del fuoco hanno estratto la vittima e il ferito dalle lamiere. Le indagini sono condotte dalla polizia stradale.

La vittima era seduto come passeggero nell’auto. Lui e il guidatore erano in macchina e avevano appena consegnato i documenti ai carabinieri che si erano allontanati per i controlli. Sulla Fiat Panda parcheggiata in corsia di emergenza è piombata una Mercedes guidata da un carabiniere libero dal servizio che tornava a casa. Per Cortese non c’è stato nulla da fare, il guidatore anche lui di 20 anni, residente a Trabia, è ricoverato all’ospedale Civico in gravissime condizioni. Cortese lavorava come idraulico nella ditta del padre, ma voleva diventare carabiniere. Aveva già partecipato al concorso

“L’Amministrazione Comunale di Trabia esprime profondo dolore e sincero cordoglio per la tragica scomparsa del giovane concittadino Ignazio, di soli 20 anni, vittima di un drammatico incidente mentre si trovava fermo a un posto di controllo – dice il sindaco Francesco Bondì – A nome mio personale e di tutta l’Amministrazione Comunale, ci stringiamo con affetto e rispetto attorno alla famiglia di Ignazio, ai suoi amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, condividendo questo momento di immenso dolore. La nostra comunità si raccoglie in silenzio e nel ricordo”.

(foto POLITICA TERMITANA)