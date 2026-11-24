Un talento cristallino da tenere d’occhio: a soli sette anni Giuseppe Tortorici domina la categoria 60 Entry Level al Trofeo Arena. Nato nel 2019 e già con la stoffa del veterano tra i cordoli. Giuseppe Tortorici di Ribera ha scritto ieri una pagina indimenticabile della sua giovanissima carriera, tagliando per primo il traguardo nella categoria 60 Entry Level sul tracciato del Kartodromo Gilles Villeneuve, in occasione del Trofeo Arena.

Una passione nata in famiglia nel 2023, quando Giuseppe aveva appena quattro anni, alimentata dall’entusiasmo del padre e di un carissimo amico di famiglia che per primi hanno creduto in lui e lo hanno messo al volante. Da lì è iniziata una crescita costante: prima la preziosa esperienza formativa dello scorso luglio al Kart Summer Camp di Sarno — la prestigiosa accademia firmata ACI Sport — e poi il salto di qualità sotto la guida tecnica del team VRT Motorsport. Una sinergia vincente che ieri, giro dopo giro, ha portato il piccolo pilota sul gradino più alto del podio.