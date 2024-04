Trasparenza, legalità e buon governo, gli agrigentini scendono in piazza

Si svolgerà domani martedì 23 aprile alle ore 17,00 la manifestazione in Piazza Pirandello, organizzata dall’associazione “Agrigento in comune”, per chiedere al Sindaco Miccichè, trasparenza e legalità dopo il terremoto politico che ha visto l’arresto del capo di gabinetto e comandante della Polizia locale, Gaetano Di Giovanni e dei tecnici coinvolti nell’inchiesta Pandora, l’ingegnere Paolo Di Loreto e dell’ing. Maurizio Erbicella.

Ad aderire, oltre singoli cittadini, ci saranno tra gli altri il Codacons, il Partito democratico, il circolo “Belushi” dell’Arci.

“Ci saremo anche noi sotto i balconi del palazzo di città, il palazzo che ospita il primo cittadino eletto nel 2015 perché doveva “Cambiare Rotta”, il sindaco Francesco Miccichè ha in questi anni collezionato tutta una serie di disavventure amministrative battendo tutti i record del malcostume amministrativo, fino a raccogliere tutta la nostra indignazione per i fatti di corruzione che stanno emergendo dalle ultime inchieste giudiziarie ma che noi avevamo denunciato già nei primissimi giorni del 2021.

Da anni oramai denunciamo l’affarismo, le clientele, la spregiudicatezza e l’inadeguatezza amministrativa del Sindaco e della intera giunta in carica”, scrive in una nota il Codacons con il suo responsabile Giuseppe Di Rosa.

Si aggiungono le parole del segretario del Pd di Agrigento Nino Cuffaro che dichiara: “Il sindaco non può più sottrarsi all’elementare dovere di fare luce sulle tante ombre che gravano sull’operato della sua giunta, specialmente dopo le recenti gravi inchieste giudiziarie. Si sta scoperchiando un vero e proprio vaso di Pandora che ci riserverà amare sorprese. Chiediamo a tutti i cittadini che vogliono trasparenza e legalità al governo della città di manifestare con noi, chiedendo con forza risposte e atti di responsabilità”