Trasportava alcuni esemplari di tonno rosso senza documentazione: scatta sequestro e sanzione

Il personale della Capitaneria di porto di Trapani, nel corso di controlli in località Castelluzzo, nel comune di San Vito Lo Capo, ha accertato il trasporto irregolare, a bordo di un furgone, di alcuni esemplari di tonno rosso. Da un attenta verifica del furgone ispezionato sono stati rinvenuti 6 esemplari di tonno rosso, per un peso complessivo di circa 8 quintali privi della documentazione attestante la tracciabilità e la provenienza del prodotto. Il prodotto ittico è stato sottoposto a sequestro e al conducente del mezzo è stata contestata una sanzione amministrativa pari a 2.666,67 euro. In seguito alle analisi effettuate dall’Asl di Palermo, è stata riscontrata la presenza di istamina in concentrazioni superiori ai limiti consentiti. Così, il prodotto sequestrato è stato dichiarato non idoneo al consumo umano e conseguentemente smaltito da una ditta specializzata presso un centro autorizzato. Dalle indagini è emerso che tale alterazione sarebbe riconducibile alle modalità di trasporto del prodotto effettuato mediante un veicolo non idoneo a garantire il mantenimento della catena del freddo.