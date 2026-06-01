Trapani

Trasportava alcuni esemplari di tonno rosso senza documentazione: scatta sequestro e sanzione

Il prodotto sequestrato è stato dichiarato non idoneo al consumo umano e conseguentemente smaltito da una ditta specializzata presso un centro autorizzato

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

 Il personale della Capitaneria di porto di Trapani, nel corso di controlli in località Castelluzzo, nel comune di San Vito Lo Capo, ha accertato il trasporto irregolare, a bordo di un furgone, di alcuni esemplari di tonno rosso. Da un attenta verifica del furgone ispezionato sono stati rinvenuti 6 esemplari di tonno rosso, per un peso complessivo di circa 8 quintali privi della documentazione attestante la tracciabilità e la provenienza del prodotto. Il prodotto ittico è stato sottoposto a sequestro e al conducente del mezzo è stata contestata una sanzione amministrativa pari a 2.666,67 euro. In seguito alle analisi effettuate dall’Asl di Palermo, è stata riscontrata la presenza di istamina in concentrazioni superiori ai limiti consentiti. Così, il prodotto sequestrato è stato dichiarato non idoneo al consumo umano e conseguentemente smaltito da una ditta specializzata presso un centro autorizzato. Dalle indagini è emerso che tale alterazione sarebbe riconducibile alle modalità di trasporto del prodotto effettuato mediante un veicolo non idoneo a garantire il mantenimento della catena del freddo. 

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