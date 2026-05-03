Agrigento

Travolge due giovani su un monopattino e scappa, caccia al pirata della strada 

È caccia al pirata della strada che ha travolto due immigrati a bordo di un monopattino tra Villaggio Mosè e Palma di Montechiaro

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

Al volante di un’auto, sembrerebbe di grossa cilindrata, travolge due giovani immigrati che viaggiavano su un monopattino elettrico e scappa. È caccia al pirata della strada protagonista di un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 115, nel tratto che collega il quartiere di Villaggio Mosè a Palma di Montechiaro.

I due immigrati, dopo essere stati investiti, sono stati immediatamente trasferiti in ospedale dove i medici hanno riscontrato fratture e traumi sparsi. L’impatto è stato violento. L’automobilista, invece di fermarsi e prestare soccorso, è scappato. Sulle sue tracce ci sono adesso i poliziotti della Stradale e delle Volanti che stanno cercando di risalire all’identità del pirata della strada. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere che insistono nella zona. 

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