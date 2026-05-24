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Travolta da auto in corsa sulle strisce pedonali: grave 13enne

Lotta tra la vita e la morte all'Ismett di Palermo una 13enne investita a Mazara del Vallo

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Una ragazza di 13 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali sul lungomare San Vito di Mazara del Vallo. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, intorno alle mezzanotte, e le condizioni della giovane, di origini tunisine, restano critiche.

Il conducente del veicolo, un giovane, i è immediatamente fermato dopo l’impatto ed ha chiamato i soccorsi; sul luogo del sinistro i sanitari del 118 che hanno trasferito la giovane prima all’ospedale  “Abele Ajello” di Mazara del Vallo, e poi viste le gravi fratture è stato trasferita all’Ismett di Palermo.  

I carabinieri stanno coordinando le indagini, raccogliendo le deposizioni dei presenti e ricostruendo la dinamica esatta dello schianto

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