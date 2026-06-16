La Festa della Musica con le “Harmonie” sbarca a Sciacca il 20 e 21 giugno

La Direttrice del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera Prof.ssa Mariangela Longo lo ha annunciato durante alla Conferenza stampa nazionale di Festa della Musica Italia 2026, organizzata da AIPFM (Associazione Italiana per la promozione della FdM) presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura, alla presenza tra i tanti del Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea Claudio Casini, del testimonial di quest’anno della Festa della Musica, Stefano Di Battista e vari partners come Marco Fornasier di Finiarco, per presentare la Festa della Musica dei Conservatori che prenderà il via a Sciacca il 20 e 21 Giugno e proseguirà a Roma, Palermo e Praga nell’ambito del progetto HARMONIE cofinanziato dall’Unione Europea.

“Il Conservatorio Arturo Toscanini, già partner ufficiale di Festa della Musica dal 2019, ha partecipato attivamente ai vari eventi nazionali realizzati negli anni insieme ad AIPFM, tra cui nel 2025 il gran concerto della Orchestra Sinfonica e Jazz del Conservatorio con Mario Biondi e dell’Orchestra di 60 Chitarre e 13 Conservatori italiani ed europei alla Valle dei Templi di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Quest’anno celebriamo la Festa della Musica Europea 2026 con un progetto ancora più ambizioso e con le HARMONIE dei Conservatori italiani ed europei.

Si tratta infatti del progetto “HARMONIE Hub Artistico per la Rete Musicale e l’Opportunità delle Nuove Generazioni in Europa”. vincitore del Bando COMM/IT/GRANT 2025 indetto dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e finanziato dall’Unione Europea, che si pone la finalità di creare un NETWORK internazionale di Conservatori, Festival e prestigiose Istituzioni Culturali a sostegno dei giovani musicisti europei, con l’intento di far sentire loro l’Europa più vicina e favorire l’integrazione culturale e il dialogo tra i Paesi dell’Unione Europea attraverso il linguaggio universale della Musica. Quale occasione migliore se non quella della Festa della Musica per fare rete e dare avvio a questo ambizioso progetto. Gli eventi si svolgeranno in più città MENFI – SCIACCA- PALERMO- ROMA- PRAGA. da giugno fino a ottobre e vedranno la partecipazione di oltre 100 musicisti con un unico filo conduttore: “La Voce dei Luoghi”, tematica scelta dal MIC per FdM 2026, intesa come valorizzazione della musica tradizionale, patrimonio culturale dei territori dei musicisti partecipanti, rivisitata attraverso i nuovi linguaggi Jazz, Pop Rock o di Musica contemporanea.

Di seguito il programma di alcuni tra i tanti eventi di che inizieranno la Festa del Conservatorio Arturo Toscanini, che verranno realizzati sotto la direzione artistica della Direttrice Prof.ssa Mariangela Longo e il coordinamento dei proff.ri Luciano Tarantino, Angelo Di Leonforte, Luca Nostro e Simone Piraino (Vicedirettore):

SCIACCA (AG)

20 e 21 Giugno ore 21,00 – Atrio inferiore del Palazzo Comunale di Sciacca- HARMONIE PER FESTA DELLA MUSICA A SCIACCA- con il patrocinio di MIC, AIPFM in collaborazione con Comune di Sciacca, Skenè Academy e con la partecipazione degli Ensemble dei Conservatori di Musica di Ribera, Trapani, Messina, Palermo e Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz- ingresso libero:

Programma 20 Giugno

“Siena Jazz Trio” – Ensemble Jazz di Siena Jazz-Accademia Nazionale del Jazz

“In viaggio con il Conservatorio Arturo Toscanini per Osaka Temple Suite 2025” proiezione del documentario realizzato durante la tournè effettuata a Osaka Expo mondiale, su selezione del MUR in rappresentanza dell’eccellenza AFAM italiana.

“Band Chiara Alesci” – Ensemble Pop Rock del Conservatorio Arturo Toscanini d Ribera

Programma 21 Giugno

“Toscanini Percussion Ensemble” – ensemble del Dipartimento di strumenti a tastiera e a percussione del Conservatorio Arturo Toscanini d Ribera- direttore M° Sergio Calì

“Sicilie in Jazz” – Ensemble Jazz del Conservatorio Arturo Toscanini d Ribera

“Bellini in Jazz” – Ensemble Jazz del Conservatorio A. Corelli di Messina

“Ensemble pop” del Conservatorio A. Scontrino di Trapani

“Music4D ensemble” – Ensemble dei Conservatori di Ribera, Messina, Trapani e Palermo del progetto MUSIC4D finanziato dai fondi PNRR NEXT GENERATION UE

Direzione artistica – Dir. prof.ssa Mariangela Longo

Coordinamento e Direzione di produzione Proff.ri Angelo di Leonforte e Luca Nostro

Il programma completo verrà presentato durante la conferenza stampa del Progetto Harmonie il 18 giugno alle ore 10.30 presso la Sala Stampa dell’Assemblea Regionale Siciliana alla presenza del Presidente del Conservatorio, della Direttrice, dei docenti, studenti, musicisti e compositori impegnati negli eventi.