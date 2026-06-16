“Soglia di anomalia calcolata male”: presentato ricorso contro da gara da quasi 3 milioni

Libero Consorzio Comunale di Agrigento scende in campo dinanzi alla giustizia amministrativa per difendere la regolarità delle proprie procedure di gara che hanno riguardato un maxi appalto di manutenzione delle proprie infrastrutture viarie.

La vicenda affonda le sue radici nei recenti adempimenti amministrativi volti all’assegnazione dei lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali della zona centro-nord per l’anno 2025, un appalto da circa 3 milioni di euro. Il contenzioso è stato innescato dal ricorso notificato lo scorso 25 maggio da una ditta individuale, in qualità di impresa mandataria capogruppo, che ha impugnato i verbali e i provvedimenti che la vedevano esclusa dal gradino più alto del podio nell’aggiudicazione dell’appalto.

Al centro della controversia legale vi è, in particolare, la determinazione dirigenziale numero 799 del 22 aprile 2026, con cui l’amministrazione ha approvato l’aggiudicazione definitiva in favore di un’impresa controinteressata. La ditta ricorrente contesta le operazioni di gara condotte dall’ufficio, focalizzando le proprie censure sul calcolo della soglia di anomalia. Secondo la tesi della ricorrente, la soglia individuata dall’Ente nel valore percentuale del 32,363213% risulterebbe inficiata da errori procedurali. L’impresa sostiene che una corretta applicazione delle formule matematiche previste dalla normativa sui contratti pubblici l’avrebbe collocata al primo posto, scalzando la ditta provvisoriamente vincitrice.

Oltre all’annullamento degli atti, previa sospensione cautelare d’urgenza, l’operatore economico ha richiesto al TAR la dichiarazione di inefficacia dell’eventuale contratto d’appalto nel frattempo stipulato.