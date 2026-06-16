Sorpreso mentre cede droga: arrestano pusher

In serata i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, in abiti borghesi e su motoveicoli civetta, in prossimità dell’incrocio tra via Andrea Doria e Viale Alexander Fleming hanno intercettato una piccola monovolume che a gran velocità si dirigeva verso il centro città.

Insospettiti da tanta fretta gli operanti hanno deciso di seguire il veicolo a distanza per osservarne i movimenti. Il conducente, arrivato in via Paolo Bentivoglio ha parcheggiato e, nella circostanza, un equipaggio ha proseguito posizionandosi all’angolo tra via Bentivoglio e via Passo Gravina mentre il secondo equipaggio è rimasto a ridosso dell’obiettivo.

In quel momento in strada erano presenti diverse persone tra le quali un uomo, ad un certo punto, si è avvicinato all’auto dal lato passeggero dove era seduto un giovane e tra i due è avvenuto uno scambio.

Sospettando che si trattasse di una cessione di droga l’equipaggio di militari dell’Arma più vicino è intervenuto immediatamente, senonché, il conducente del veicolo incurante della presenza dei Carabinieri ha ingranato la retromarcia urtando i militari e riuscendo ad evitare il controllo. Nel frangente il giovane passeggero a bordo dell’auto, approfittando dei concitati momenti dell’impatto, è sceso al volo fuggendo e facendo perdere le sue tracce in direzione di via Adrano, tenendo un sacchetto di plastica tra le mani.

Gli operanti hanno bloccato in sicurezza sia il conducente dell’auto, identificato per un 22enne, già gravato da precedenti specifici per spaccio di stupefacenti, sia l’acquirente, segnalato poi, quale assuntore, alla Prefettura di Catania.

Il secondo equipaggio ha raggiunto i colleghi ed insieme hanno iniziato le operazioni di ricerca trovando il 22enne con 150 euro ancora tra le mani. La perquisizione effettuata sull’auto, dal cui abitacolo proveniva un forte odore acre riconducibile a marijuana, ha permesso di recuperare, in un vano artigianale ricavato nelle plastiche adiacenti al cambio, 105 grammi di marijuana suddivisi in 10 bustine sottovuoto e 25 grammi di hashish suddivisi in 5 involucri sigillati. Altri 5 euro erano custoditi in una borsetta con cerniera sul sedile

La sostanza stupefacente e il denaro, ritenuto provento dell’attività illecita, sono stati sottoposti a sequestro. La somma in denaro verrà versata su un deposito giudiziario infruttifero mentre la droga sarà sottoposta agli accertamenti tecnici di laboratorio per le analisi qualitative e quantitative.

Sulla base degli indizi raccolti, un 22enne è stato arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti” e “resistenza a Pubblico ufficiale” e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ha convalidato l’arresto disponendo l’accompagnamento presso il carcere catanese di Piazza Lanza.