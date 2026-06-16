Sorpreso in casa con droga e con una bomba carta: arrestato 18enne

La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 18 anni, sorpreso, in casa, con droga e con una bomba carta. A indicare la presenza di sostanze stupefacenti sono stati i cani-poliziotto Ares, Zago e Maya, nel corso di un’attività antidroga condotta dagli agenti della squadra cinofili della Questura di Catania nella zona di via Palermo.

Durante il pattugliamento, i cani poliziotto si sono fiondati davanti alla porta dell’appartamento del 18enne, segnalando la presenza di droga. Il giovane ha aperto la porta di casa, tentando di far credere agli agenti di non avere nulla di rilevante in casa. Le sue parole, però, non solo non hanno convinto i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, ma sono state presto smentite dalle ricerche condotte dai cani all’interno dell’appartamento. Nello specifico, Ares, Zago e Maya si sono diretti verso un mobile al cui interno i poliziotti hanno trovato un borsello con 86 grammi di hashish, quattro dosi di cocaina, tre bilancini di precisione e un coltello intriso di stupefacente, probabilmente utilizzato dal 18enne per tagliare le sostanze e confezionare le singole dosi. Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro per le consuete analisi di laboratorio e per la successiva distruzione, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Durante le verifiche, i poliziotti hanno trovato anche una bomba carta, nascosta nel comodino della camera da letto del 18enne, la cui etichetta, peraltro, era priva di qualsiasi di riferimento ai prodotti omologati con marcio CE. Pertanto, hanno richiesto l’intervento del personale specializzato del nucleo artificieri della Questura che ha appurato la consistenza effettiva della bomba carta e l’alta pericolosità dell’ordigno artigianale, con potenziali effetti devastanti per l’incolumità dello stesso giovane e dei residenti della zona. Il materiale esplodente è stato messo in sicurezza e sequestrato.

Alla luce di quanto rinvenuto, i poliziotti hanno arrestato il 18enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione abusiva di materiale esplodente, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Su disposizione del PM di turno, informato dei fatti, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida davanti al giudice.