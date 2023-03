Triste cartolina dalla spiaggia delle dune, Mareamico: “Comune e Aica dovrebbero controllare meglio la zona”

Degrado assoluto sulla splendida spiaggia delle dune a San Leone.

“Sta per iniziare la stagione estiva e nulla di positivo si vede all’orizzonte. Il torrente Canne arriva in mare trasportando le acque bianche che lungo la strada “si arricchiscono” di acque fognarie, per via dei diversi scarichi abusivi. Il Comune di Agrigento e l’AICA dovrebbero controllare meglio la zona.” Cosi dichiara l’associazione ambientalista Mareamico Agrigento diretta da Claudio Lombardo dopo aver visto le immagini che abbiamo girato lungo la spiaggia delle Dune.

Una triste cartolina, una spiaggia abbandonata a se stessa, con tanti problemi mai risolti, vedi la passerella di legno creata con delle pedane di legno ormai andata distrutta, tubi che fuoriescono dalla spiaggia, plastica, polisterolo, insomma si trova un pò di tutto. In vista dell’estate si può e si deve fare di più per restituire agli agrigentini una delle più belle spiagge di Agrigento.