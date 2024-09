Trovato cadavere vicino l’ospedale di Acireale, indagini

E’ giallo sul ritrovamento del cadavere di un uomo di circa 80 anni in una zona rurale nei pressi dell’ospedale di Acireale, in provincia di Catania. La scoperta, secondo quanto riferito dai Carabinieri della locale Compagnia, è avvenuta ieri, intorno alle 19, in seguito alla segnalazione di un operaio che stava eseguendo dei lavori nella zona. Indagini sono in corso.