Trovato in possesso di droga e materiale esplodente, arrestato

I Carabinieri della Tenenza di Floridia e della Sezione Operativadella Compagnia di Siracusa, nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 26enne per detenzione di materiale esplodente e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di perquisizione personale e domiciliare, l’uomo,originario di Floridia ma domiciliato a Solarino, è stato trovato in possesso di tre candelotti esplosivi artigianali e 180 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, già suddivisa indosi. Sono stati inoltre sequestrati 2.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio e materiale vario per la pesatura e il confezionamento delle dosi.