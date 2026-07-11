Trovato morto l’anziano scomparso a Santa Margherita di Belice

È stato trovato morto nei pressi del cimitero di Santa Margherita di Belice, nell’Agrigentino, il settantenne Giovanni Di Giovanna, del quale si erano perse le tracce dalla mattina di ieri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso.

L’uomo si era allontanato dalla propria abitazione senza portare con sé il telefono cellulare. La denuncia presentata dai familiari aveva fatto scattare le ricerche, alle quali hanno preso parte carabinieri, vigili del fuoco e squadre del Dipartimento regionale della Protezione civile, impegnate anche con droni. Nelle ore successive alla scomparsa i familiari avevano lanciato un appello rivolto a chiunque avesse notizie utili per ritrovarlo. Sulla salma saranno svolti gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria per chiarire le cause della morte. Al momento non è stato ancora deciso se sarà necessario procedere con l’autopsia.