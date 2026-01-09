PRIMO PIANO

Truffa del finto carabiniere a Realmonte, anziana consegna gioielli per 20 mila euro 

L’anziana, presa dal panico, ha consegnato gioielli per un valore di oltre 20 mila euro ad un uomo che si è presentato poco dopo alla porta di casa

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

Ha ricevuto la chiamata da un finto carabiniere che le ha raccontato come il marito fosse coinvolto in un brutto guaio con la giustizia e che, per pagare l’avvocato e salvarlo, sarebbero serviti dei soldi. Una settantaseienne di Realmonte è l’ennesima vittima dell’ormai consolidata truffa.

L’anziana, presa dal panico, ha consegnato gioielli per un valore di oltre 20 mila euro ad un uomo che si è presentato poco dopo alla porta di casa. Soltanto in un secondo momento la donna ha capito di essere stata raggirata e così ha avvertito i veri carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini. Al vaglio degli investigatori l’eventuale presenza di telecamere nella zona. 

