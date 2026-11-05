Aragona

Truffa del finto carabiniere, novantenne consegna mille euro tra soldi e gioielli 

L’anziana è stata contattata telefonicamente da qualcuno che si è spacciato per un parente dicendo che la nipote della donna aveva avuto un incidente

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Ennesima truffa del finto carabiniere in provincia di Agrigento. Questa volta a finire nelle maglie di un malvivente senza scrupoli è stata una novantenne di Sciacca. L’anziana è stata contattata telefonicamente da qualcuno che si è spacciato per un parente dicendo che la nipote della donna aveva avuto un incidente e che per tirarla fuori dai guai avrebbe dovuto pagare. Cosa che effettivamente è avvenuta poco dopo quando un sedicente carabiniere si è presentato alla porta di casa dell’anziana ritirando soldi e gioielli per un valore complessivo di circa mille euro. Soltanto in un secondo momento la novantenne ha capito di essere stata truffata e ha contattato le forze dell’ordine. 

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