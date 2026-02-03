Grotte

Tubo del gas danneggiato, momenti di apprensione a Grotte 

I residenti, preoccupati dal forte odore di gas, hanno immediatamente chiamato i soccorsi

Pubblicato 10 ore fa
Da Redazione

Momenti di paura a Grotte per una copiosa fuoriuscita di gas dalla rete cittadina. È accaduto nella notte tra domenica e lunedì nella zona di via Ingrao. I residenti, preoccupati dal forte odore di gas, hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri ed il personale dell’azienda. Come primo passo è stata immediatamente chiusa la fornitura del gas per poi individuare il danno. Si è trattato di un tubo risultato danneggiato. Per fortuna l’episodio non ha avuto particolari conseguenze se non qualche momento di apprensione. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Caltanissetta

La “Strada degli Scrittori” si mobilita per salvare la biblioteca di Niscemi
PRIMO PIANO

Torna il maltempo, domani allerta gialla in Sicilia
Agrigento

Vaccinazione antinfluenzale, aperture pomeridiane nei centri dell’ASP di Agrigento
Agrigento

Capitale Cultura, Mazzi: “MiC in attesa relazione Agrigento, poi pagamento terza tranche”
Agrigento

Droga a piazzale Rosselli, perquisizioni nei confronti di 13 extracomunitari  
Apertura

Trasporta 5 mila litri di acqua senza autorizzazione, sanzioni per oltre 10 mila euro 
banner italpress istituzionale banner italpress tv