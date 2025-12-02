Auto in fiamme a Racalmuto, al via le indagini

Notte di fuoco a Racalmuto. Un’auto, una Bmw serie 5, di proprietà di una donna è andata completamente distrutta dalle fiamme. Il veicolo si trovata parcheggiato in via Filippo Villa, nei pressi del centro dell’impiego. Non è chiara la natura del rogo. Sul luogo scattato l’allarme sono intervenuti i Vigili del fuoco di Canicattì che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Le fiamme alte hanno aggredito anche parte dell’immobile di proprietà del Comune di Racalmuto, danneggiando i condizionatori.



