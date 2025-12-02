PRIMO PIANO

Auto in fiamme a Racalmuto, al via le indagini

Non è chiara la natura dell'incendio

Pubblicato 32 minuti fa
Da Redazione

Notte di fuoco a Racalmuto. Un’auto, una Bmw serie 5, di proprietà di una donna è andata completamente distrutta dalle fiamme. Il veicolo si trovata parcheggiato in via Filippo Villa, nei pressi del centro dell’impiego. Non è chiara la natura del rogo. Sul luogo scattato l’allarme sono intervenuti i Vigili del fuoco di Canicattì che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Le fiamme alte hanno aggredito anche parte dell’immobile di proprietà del Comune di Racalmuto, danneggiando i condizionatori.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Politica

Al via all’Ars la seduta d’aula per discutere la mozione di sfiducia a Schifani
Eventi

“La cultura della moda”, al Teatro Pirandello l’attesa sfilata
PRIMO PIANO

Auto in fiamme a Racalmuto, al via le indagini
Caltanissetta

Perde il controllo dell’auto, sfonda il guardrail e finisce sulla spiaggia: paura per un uomo
Palermo

Precipita dal quarto piano di uno stabile, anziana morta sul colpo
Apertura

Corruzione, la Procura di Palermo chiede processo presidente Ars Galvagno 
banner italpress istituzionale banner italpress tv