Valle dei Templi e città, Sodano: “Percorso condiviso e strategico”

“Oggi siamo andati a trovare il direttore del Parco Archeologico della Valle dei Templi, Dott. Roberto Sciarratta, che ringrazio per la disponibilità e per il confronto visionario, concreto e costruttivo. Con me Umberto Rumolo, assessore alla pianificazione strategica, politiche comunitarie, progettazione dei fondi strutturali e sviluppo economico, Dario Cipolla, assessore all’innovazione e ricerca digitale, sistemi informativi, SUAP e politiche giovanili e Peppe Mendola, esperto del sindaco per turismo e sviluppo. Abbiamo un obiettivo preciso, strutturare una strategia stabile e condivisa tra Comune e Parco, mettendo insieme programmazione, competenze e risorse. Un punto per noi fondamentale riguarda gli investimenti che il Parco programma e realizza sul territorio comunale. Vogliamo pianificare insieme, per tempo, affinchè queste importanti risorse possano tradursi sempre di più in interventi strutturali, utili e duraturi per Agrigento, capaci di migliorare la città, i servizi e la qualità dell’accoglienza. Non interventi scollegati, ma una visione comune, perché dentro questa strategia c’è anche il turismo, con l’obiettivo comune di aumentare la permanenza dei visitatori ad Agrigento. Il nostro sarà un lavoro per superare definitivamente l’idea che la Valle dei Templi e la città siano due realtà separate, una sinergia concreta con un unico obiettivo, lo sviluppo e la valorizzazione di Agrigento”. Così in una nota il sindaco di Agrigento, Michele Sodano a margine dell’incontro con il direttore del Parco Valle dei Templi di agrigento.