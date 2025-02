Vandalizzati i ficus di Piazza Scandaliato, la condanna dell’assessore Di Paola

L’assessore al Verde Pubblico Simone Di Paola esprime sdegno e condanna per l’azione vandalica che ha preso di mira i ficus di piazza Scandaliato. I tronchi dei secolari alberi sono stati imbrattati con delle scritte colorate. Appreso quanto accaduto, l’assessore Di Paola si è messo in contatto con gli uffici comunali per un sopralluogo, per verificare il danno e provvedere di conseguenza.L’ufficio sta disponendo un intervento immediato di pulizia.

“Bisogna avere il massimo rispetto del bene comune e gli alberi di piazza Scandaliato rappresentano un patrimonio paesaggistico, storico e culturale della città, di ognuno di noi” dice l’assessore Simone Di Paola.