Viabilità, al via lavori della Santa Elisabetta – Joppolo Giancaxio

Al via i tanto attesi lavori della Santa Elisabetta – Joppolo Giancaxio, importante strada di collegamento interno, gestita negli anni dalla ex Provincia, oggi Libero Consorzio di Comuni di Agrigento. Su forte spinta delle amministrazioni passata e attuale di Joppolo a guida Angelo Giuseppe Portella e Domenico Migliara Sindaco e di quella di Santa Elisabetta a guida Domenico Gueli si è riusciti a recuperarne il finanziamento su un programma di accordo quadro della ex provincia del 2022.

Con i lavori avviati ieri e che si realizzeranno, verranno superate una serie di criticità che riguardano la deformazione della sede viaria in diversi punti, causata da movimenti franosi, il deterioramento del conglomerato bituminoso in alcuni tratti, l’assenza di segnaletica, la pulizia delle opere di canalizzazione delle acque, che spesso determinavano condizioni favorevoli per l’innesco di frane del corpo stradale.In particolare, con gli interventi programmati, dopo la pulizia e parziale scarifica verrà ripavimentata interamente la sede stradale, in modo da consentirne una agevole percorribilità.

“Un grazie” allo staff dell’ufficio tecnico guidato dall’Ing. Di Carlo, con l’ing. Rizzo e il Geom. Cacciatore, grazie esteso all’ex commissario Dott. Sanzo, che ha mostrato per l’occasione verso i sindaci e loro comunità, grande sensibilità. Tutto ciò non altro che il frutto di un grande lavoro di programmazione e impegno del passato con il solo obiettivo di sviluppare amorevolmente crescita per questo nostro territorio”, ha dichiarato l’ex sindaco di Santa Elisabetta Mimmo Gueli.