Caso Pisano, spunta audio whatsapp: “Tranquilli, sospensione dura tre giorni”

“Ragazzi questo .. diciamo sospensione.. è dovuta solo ed esclusivamente a questo post e abbiamo dovuto prendere le distanze e anche io mi sono dovuto sospendere questi due, tre giorni.. fino a quando arriviamo alle elezioni. State tranquillo che resto in carica e siamo sempre più forti di prima”.

Il “caso Pisano” si arricchisce di un nuovo elemento con un audio whatsapp pubblicato dal quotidiano La Sicilia e che (forse) spiega, dopo la sospensione giunta ieri sera da Fratelli d’Italia, il motivo delle dimissioni dal partito comunicata nel pomeriggio dallo stesso candidato agrigentino. Il messaggio vocale, postato sulla chat del partito, è stato diffuso e in breve tempo ha raggiunto diversi cellulari.

Dopo la sospensione di Fratelli d’Italia comunicata ieri sera, Lillo Pisano oggi pomeriggio si è dimesso dal partito: “Ho avuto ora conferma del mio deferimento ai Probiviri per provvedimento disciplinare – ha spiegato, in pochissime parole, – . Non voglio trascinare Fratelli d’Italia – ha scritto proprio nella lettera di dimissioni – in situazioni imbarazzanti e per questo motivo ho inviato la mia lettera di dimissioni volontarie”.

Intanto Fratelli d’Italia ha nominato come commissario della provincia di Agrigento il coordinatore regionale della Sicilia Occidentale, Giampiero Cannella.