“Il risveglio degli dei”: l’ultima messa in scena all’alba premia la Savatteri Produzioni

Marco Savatteri se ne esce, ancora una volta, “divinamente” tra l’applauso scrosciante del suo pubblico che ha scelto di svegliarsi nel bel mezzo della notte per uscire di casa e assistere a uno degli spettacoli più emozionanti ai piedi del tempio della concordia nella Valle dei Templi di Agrigento. Tutta l’organizzazione è un marchingegno umano che si muove con la forza della passione e del cuore che i ragazzi e le ragazze della Savatteri Produzioni ci mettono ogni singolo istante. Dal pubblico qualcuno dice: “così perfetti da sembrare in playback” ma il playback non c’è affatto e le voci, così delicate, riecheggiano e rimbalzano, anche senza l’aiuto del mixer, dal Mediterraneo alla Cattedrale di San Gerlando unendosi al canto degli uccelli alle prime luci dell’alba. Stamattina è stata l’ultima “messa in scena” de “il risveglio degli dei” e Grandangolo era lì anche per voi: