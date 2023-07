San Leone, successo per la quarta edizione del Boat Party

Si è svolto questo pomeriggio a largo del piazzale Aster – San Leone Agrigento, la quarta edizione del BOAT PARTY, evento unico in Sicilia inserito nel cartellone della “Costa del Mito” è ideato e organizzato da Adriano Varisano in collaborazione con il gruppo “Porto San Leone”. Decine di imbarcazioni, alcuni a bordo di acquascooter, altri in sup, hanno partecipato all’insegna del divertimento e della buona musica con DJ Fabio Testa e il Vocalist Paquito.

L’evento, senza scopo di lucro, ha lo scopo di promuovere attraverso il divertimento, il rispetto e la pulizia del mare, l’evento avverrà a distanza di sicurezza dalla riva, nel pieno e totale rispetto della normativa vigente.