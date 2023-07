Senza risorse e senza organici, mobilitazione della Polizia: l’intervista al segretario Slip Cgil

Nessuna assunzione straordinaria di personale della Polizia per compensare i pensionamenti, come dimostra la drammatica carenza di poliziotti della Questura di Agrigento, stipendi fermi al 2021, nessuna attenzione per le condizioni di lavoro e il benessere organizzativo delle poliziotte e dei poliziotti, mentre di pari passi esplode il fenomeno suicidario, 28 casi, ad oggi, tra tutto il personale in divisa solo dall’inizio dell’anno. Questo è quanto denunciano i poliziotti che questa mattina si sono incontrati davanti la Prefettura della città dei Templi per una mobilitazione nazionale per mettere in luce il dramma di un comparto sicurezza sempre più abbandonato a se stesso.

L’intervista al segretario Slip Cgil Agrigento, ispettore Franco Fazio