Controcorrente aderisce a Progetto Civico Italia, Onorato: “La Vardera perfetto candidato presidente”

“Controcorrente aderisce a Progetto Civico Italia”. Lo annuncia Alessandro Onorato, coordinatore nazionale di Progetto Civico Italia, in una conferenza stampa organizzata alla Camera dei Deputati insieme a Ismaele La Vardera, fondatore di Controcorrente – Lottare per Restare e deputato della Regione siciliana. Il 33enne leader del movimento politico, nato pochi mesi fa e già in cima ai sondaggi in Sicilia, assumerà la carica di presidente di Progetto Civico Italia. Tra i presenti in prima fila Carmelo Miceli, consigliere comunale di Palermo e coordinatore della Sicilia di Progetto Civico Italia, Michele Sodano, neo sindaco di Agrigento di Controcorrente, i deputati della Regione siciliana Jose Marano, Carlo Gilistro, Alessandro De Leo, Piera Aiello, vicepresidente onoraria di Controcorrente e Gandolfo Lo Verde segretario regionale. La Vardera dunque assumerà il ruolo di presidente di Progetto Civico Italia.

“Lo conosco e lo apprezzo da tempo, ci legano valori comuni, lo stesso approccio pragmatico per una politica attenta ai bisogni quotidiani delle persone e condividiamo una serie di battaglie, dal ripristino della legalità alla valorizzazione dei giovani, che non devono essere obbligati a partire dalle proprie città per avere un futuro. Messo sotto scorta per la sua lotta alla mafia in Sicilia, a partire dalla trasparenza della gestione delle spiagge pubbliche, Ismaele è un simbolo di libertà. Un emblema di chi non vuole rassegnarsi e, non riconoscendosi nei partiti tradizionali ma rimanendo sempre nel perimetro del centrosinistra, decide di essere autonomo per cambiare la propria regione e ora per contribuire a cambiare il nostro paese. Sarà un valore aggiunto per Progetto Civico Italia e un esempio per tantissimi altri amministratori che sono pronti a unirsi a noi”, ha sottolineato Onorato. Progetto Civico Italia “oggi è già presente in oltre 1000 comuni con 800 amministratori, tra sindaci, assessori, consiglieri comunali e regionali, e più di 500 comitati civici. In Sicilia nascerà una confederazione tra la nostra rete e quella di Controcorrente, che è l’esperienza civica più importante in Italia con 80 amministratori e 4 deputati in Sicilia. E’ un partito strutturato che, nonostante sia nato da poco, è già primo tra i sondaggi in Sicilia e ha appena eletto il proprio primo sindaco, ad Agrigento, storicamente una roccaforte della destra. Controcorrente rappresenta per i siciliani l’unica speranza di cambiamento e di futuro. La vittoria di Michele Sodano, candidato civico di Controcorrente ad Agrigento, è stata incredibile, storica, in un territorio da sempre governato dalla destra. E’ un segnale forte e inequivocabile di quanto il civismo possa portare una vera ventata di novità, pragmatismo e una nuova classe dirigente al centrosinistra. Ingredienti fondamentali per battere la destra. Agrigento è un laboratorio nazionale per arrivare al governo del Paese. La stessa alleanza larga, che unisca tutte le forze politiche del centrosinistra e il civismo, può essere un modello per tornare a vincere anche per la regione siciliana. E non c’è dubbio che Ismaele La Vardera possa essere il perfetto candidato presidente che unisca tutte queste sensibilità, per tale ragione porterò il suo nome nel tavolo nazionale come candidato presidente”, ha concluso Onorato.

La Vardera, con Onorato non è un matrimonio di interessi ma di principi

“Decidiamo, con maturità politica, di non fare l’azzardo di far diventare Controcorrente progetto nazionale, ma allo stesso tempo decidiamo di mettere a disposizione di Alessandro Onorato la rete che abbiamo creato sia in Sicilia, che nel resto del paese. Ritengo Progetto Civico Italia la casa naturale delle istanze di un meridione completamente dimenticato nell’agenda politica del governo Meloni”. Lo ha detto il deputato regionale siciliano e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, nella conferenza stampa alla camera con cui è stato annunciato l’adesione a Progetto civico di Alessandro Onorato. “I sondaggi dicono che siamo il primo movimento in Sicilia e vogliamo essere il primo partito in Sicilia anche alle politiche – ha detto La Vardera – Abbiamo una straordinaria opportunità, la possibilità di liberare la regione”. “Con Alessandro abbiamo fatto non un matrimonio di interesse – ha aggiunto – ma di principi, fondato sul desiderio di scardinare un sistema dal basso e a mani nude. Lui da solo è riuscito a creare una rete straordinaria in tutta Italia, io da solo in Sicilia sono riuscito a creare una comunità che oggi offre speranza a migliaia di siciliani”.