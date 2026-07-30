Nasce River, un nuovo spazio dell’intrattenimento nel cuore di San Leone
Il nuovo spazio nasce all’interno dell’Hotel Dioscuri di San Leone. Venerdì 31 luglio l’inaugurazione con Lello Analfino
Ad Agrigento nasce un nuovo spazio dedicato all’intrattenimento e al relax in uno degli ambienti più suggestivi della città. Tutto pronto per l’inaugurazione di River, una vera e propria oasi di bellezza e divertimento all’interno dell’hotel Dioscuri, nel cuore di San Leone.
Uno scenario mozzafiato sul mare che accompagnerà l’estate degli agrigentini tra musica, divertimento e socialità. Il taglio del nastro è in programma venerdì 31 luglio a partire dalle 19:00. L’ospite della serata sarà Lello Analfino che si esibirà dal vivo per questa prima giornata. A seguire, invece, spazio ai deejay Dario Assenzo, Peppe Paruzzo, Alfonso Spataro, Dario Giammusso, Gabriele Schillaci e Antoine Lam.