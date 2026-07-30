Agrigento

Nasce River, un nuovo spazio dell’intrattenimento nel cuore di San Leone 

Il nuovo spazio nasce all’interno dell’Hotel Dioscuri di San Leone. Venerdì 31 luglio l’inaugurazione con Lello Analfino

Pubblicato 6 minuti fa
Da Redazione

Ad Agrigento nasce un nuovo spazio dedicato all’intrattenimento e al relax in uno degli ambienti più suggestivi della città. Tutto pronto per l’inaugurazione di River, una vera e propria oasi di bellezza e divertimento all’interno dell’hotel Dioscuri, nel cuore di San Leone.

Uno scenario mozzafiato sul mare che accompagnerà l’estate degli agrigentini tra musica, divertimento e socialità. Il taglio del nastro è in programma venerdì 31 luglio a partire dalle 19:00. L’ospite della serata sarà Lello Analfino che si esibirà dal vivo per questa prima giornata. A seguire, invece, spazio ai deejay Dario Assenzo, Peppe Paruzzo, Alfonso Spataro, Dario Giammusso, Gabriele Schillaci e Antoine Lam. 

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