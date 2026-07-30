Apertura

Favarese trovato morto a Porto Empedocle, indagini per escludere azioni violente

Il cadavere del favarese è stato trovato a Porto Empedocle, la Procura indaga per “morte come conseguenza di altro reato” e vuole escludere episodi violenti

Pubblicato 1 ora fa
Da Giuseppe Castaldo

Non è ancora stato “archiviato” come morte naturale il decesso di Salvatore Bennardo, 68 anni, di Favara, il cui cadavere è stato rinvenuto nella mattina del 10 luglio scorso in contrada Kaos, a Porto Empedocle. Bisognerà attendere, infatti, gli esiti dell’autopsia eseguita dal medico legale Massimiliano Esposito per escludere una morte violenta. Il corpo, trovato nelle adiacenze dell’auto della vittima, da una prima ispezione cadaverica presentava segni che hanno portato gli inquirenti ad aprire un fascicolo – al momento a carico di ignoti – per l’ipotesi di reato di “morte come conseguenza di altro reato”.

Il pm Annalisa Failla, che coordina le indagini, ha chiesto al medico legale di accertare “tempo e causa del decesso” precisando laddove possibile “se la morte dello stesso possa essere attribuita a cause naturali o ad atti violenti eventualmente riconducibili a responsabilità di terzi”. Il cadavere di Salvatore Bennardo fu ritrovato da un passante che lanciò immediatamente l’allarme alle forze dell’ordine. L’ipotesi di una morte naturale non è stata certamente esclusa ma gli inquirenti vogliono vederci chiaro e un primo, decisivo punto fermo all’inchiesta sarà fornito dai risultati dell’autopsia. I familiari, individuate come persone offese, sono rappresentate dall’avvocato Salvatore Cusumano.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.27/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.27/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

Favarese trovato morto a Porto Empedocle, indagini per escludere azioni violente
Apertura

Si schianta con la moto e finisce nel letto del torrente, morto 27enne
Apertura

La banda che ha terrorizzato Canicattì, in due restano in carcere: 22enne ai domiciliari 
Apertura

Furto di cavi sul binario Ravanusa-Campobello, danni per 10 mila euro 
Agrigento

Acqua, il sindaco Sodano: “Mettiamo Aica di fronte alle proprie responsabilità”
banner italpress istituzionale banner italpress tv