Politica

Fratelli d’Italia lascia la maggioranza a Porto Empedocle: “Venuto meno il rapporto politico”

Il partito ha invitato l’assessore Bruno Gallo a rimettere le deleghe e schierarsi con l’opposizione

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia di Porto Empedocle, riunitosi nella giornata di sabato 12 settembre 2026, ha determinato l’uscita dalla Giunta Martello. Nel corso della riunione è stata analizzata la drammatica situazione che sta vivendo il nostro paese, sotto ogni punto di vista: sociale, economico e culturale. Un paese alla deriva, senza un minimo di programmazione per il futuro.” Lo dice in una nota il Coordinamento Cittadino FDI – Porto Empedocle.

Una scelta maturata dopo un’attenta valutazione del percorso politico e amministrativo portato avanti in questi mesi e dalla constatazione che sono venute meno le condizioni politiche per continuare a condividere responsabilmente il percorso di maggioranza. Fratelli d’Italia ha sostenuto l’Amministrazione con lealtà e senso di responsabilità, nella convinzione che il confronto e la collaborazione potessero rappresentare gli strumenti migliori per affrontare i problemi della città. «Abbiamo fatto la nostra parte – afferma il Coordinatore Cittadino Giuseppe Todaro – ma oggi dobbiamo prendere atto che il rapporto politico non è più quello sul quale avevamo costruito il nostro sostegno all’Amministrazione». Alla base della decisione vi sono divergenze sul metodo politico, sulle modalità di coinvolgimento nelle scelte amministrative e sull’indirizzo da imprimere all’azione di governo della città.

Fratelli d’Italia ritiene che una maggioranza possa funzionare soltanto quando esistono condivisione, confronto, rispetto dei ruoli e reale partecipazione alle decisioni. Quando questi presupposti vengono meno, continuare a far parte della maggioranza significherebbe assumere una responsabilità politica che non siamo più nelle condizioni di condividere. Per questo abbiamo scelto di essere chiari con i cittadini e con i nostri elettori. Non è una scelta contro qualcuno, ma una scelta per la coerenza. Non ci saranno polemiche personali né attacchi agli amministratori. La nostra sarà una posizione politica chiara, autonoma e responsabile. Da oggi Fratelli d’Italia sarà fuori dalla maggioranza e libera da qualsiasi vincolo politico, pronta a valutare ogni provvedimento esclusivamente sulla base dell’interesse di Porto Empedocle.

Non faremo un’opposizione pregiudiziale: sosterremo le iniziative che riterremo positive per la città e ci opporremo con determinazione a quelle che non condivideremo. I cittadini hanno diritto a una politica trasparente, coerente e capace di assumersi le proprie responsabilità. È questo il motivo per cui abbiamo scelto di compiere oggi questo passo. Fratelli d’Italia continuerà a essere presente sul territorio, ascoltando cittadini, categorie produttive, associazioni e realtà sociali, con l’obiettivo di costruire una proposta politica sempre più forte e credibile per il futuro di Porto Empedocle. Invitiamo fin da subito l’assessore Bruno Gallo a rimettere le deleghe e il gruppo consiliare a porsi all’opposizione. Siamo e restiamo a disposizione per ogni proposta utile alla città, ma da oggi si apre per Fratelli d’Italia una nuova storia che deve vederci protagonisti nella prossima legislatura. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Gioacchino Schicchi

Autobotti anche per i non utenti? Il Comune chiede ad Ati parere pro veritate
Agrigento

Inchiesta Cefpas, annullata misura interdittiva a Gioacchino Pontillo
Apertura

In fiamme trattore di un pensionato a Naro, danni per 15 mila euro 
Agrigento

La sparatoria in concessionaria a Villaggio Mosè, la parte civile: “Figlio del proprietario è morto e risorto”
Apertura

Si allaccia con un tubo alla fontana comunale e riempie la cisterna del condominio, denunciato 
banner italpress istituzionale banner italpress tv