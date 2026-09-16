“Una Strada di Libri”: a Sambuca tre giorni tra libri, cultura ed enogastronomia

Una strada ideale fatta di libri, incontri, storie e persone attraverserà Sambuca di Sicilia dal 18 al 20 settembre 2026, in occasione di “Una Strada di Libri – Fiera dell’editoria e del libro Emanuele Navarro della Miraglia”. Il Complesso monumentale San Sebastiano, insieme agli altri luoghi del centro storico, sarà per tre giorni un grande spazio di confronto tra scrittori, editori, giornalisti, studenti, artisti e lettori. Promossa da UNITRE Sambuca e Strada degli Scrittori, con la direzione artistica di Franco Nuccio, la manifestazione nasce per valorizzare il libro come strumento di conoscenza e di dialogo, ma anche per raccontare una Sicilia capace di mettere in rete cultura, memoria, territorio e nuove generazioni.

“Una Strada di Libri vuole essere un luogo d’incontro tra libri, persone e territori – dice il direttore artistico Franco Nuccio – partiamo dalla letteratura per parlare di Sicilia, memoria, attualità e futuro, coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni”. L’apertura sarà venerdì 18 settembre, alle 17.30, nella Sala congressi Sicilbanca, con la presentazione della Fiera alla presenza della sindaca Giovanna Casà, del presidente UNITRE Giuseppe Oddo, del presidente Sicilbanca Giuseppe Di Forti, del presidente della Strada degli Scrittori Felice Cavallaro e di Franco Nuccio. “Sambuca conferma la sua vocazione culturale – sottolinea la prima cittadina di Sambuca Giovanna Casà – questa Fiera è un’occasione per aprire il nostro territorio al dialogo tra scrittori, editori, scuole e cittadini”.

Alle 18, sempre nella Sala congressi Sicilbanca, il confronto su “Letteratura e Giornalismo, il modello dei festival letterari tra cronaca e approfondimento”, all’incontro saranno presenti Concetto Mannisi, presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, Felice Cavallaro, Franco Nuccio e Gero Tedesco, direttore di Pace Fest. L’appuntamento è valido per i crediti formativi dei giornalisti. “I libri possono diventare un motore di crescita culturale e territoriale – afferma Felice Cavallaro, presidente della Strada degli Scrittori –. Con “Una Strada di Libri” mettiamo in rete autori, luoghi e comunità, nel segno della grande tradizione letteraria siciliana”.

“Sostenere la cultura significa investire nel futuro delle comunità – aggiunge Giuseppe Di Forti, presidente Sicilbanca – siamo orgogliosi di accompagnare una manifestazione che coinvolge il territorio, le scuole e soprattutto le nuove generazioni”. La giornata inaugurale proseguirà con la visita alla Biblioteca Emanuele Navarro della Miraglia e, alle 20 al Teatro Comunale L’Idea, con un convegno sulla mostra permanente di opere tessili figurative dell’artista francese Sylvie Clavel, a introdurre i lavori la sindaca Casà, Giuseppe Capioppo, assessore alla Cultura del Comune di Sambuca con gli interventi di Francesco Lipari, progettista e direttore dei lavori, don Giuseppe Pontillo, dell’Arcidiocesi di Agrigento e la critica d’arte Emilia Valenza nel corso del convegno il concerto del maestro Nereo Luigi Dani. A seguire, alle ore 21, nella Chiesa di San Calogero sarà inaugurata la mostra “L’(In)quietudine” di Sylvie Clavel.

SABATO TRA SCUOLE, LIBRI, EDITORIA E MEMORIA



Sabato 19 settembre la Fiera entrerà nel vivo al Complesso San Sebastiano, con l’inaugurazione alle 9.30 e la mostra UNITRE “I Luoghi di Emanuele Navarro della Miraglia”. “Una Strada di Libri – spiega Giuseppe Oddo, presidente UNITRE – desidera essere parte attiva in questo percorso culturale, la fiera è un’occasione per mettere insieme generazioni diverse, promuovere la lettura e valorizzare le tante energie culturali che offre il nostro territorio”. La mattina sarà dedicata soprattutto ai più piccoli, con le letture degli albi illustrati “Il ladro di zucche” e “Il fantasma di Zabut”, accompagnate da laboratori creativi curati dalla Libreria L’Altalena di Sciacca. Alle 12 gli studenti dell’IISS Don Calogero Di Vincenti di Bisacquino incontreranno Licia Cardillo Di Prima e Michele Vaccaro, nell’ambito di “Gli scrittori del Borgo”, con un omaggio a Pippo Bellone, ideatore del “Paese dei libri”. Seguirà l’incontro con gli editori Medinova e Zolfo. Nel pomeriggio, dopo l’appuntamento con il Circolo dei lettori, saranno protagonisti gli editori Mazzotta e Navarro, e sarà inaugurata la mostra collettiva “Paesaggi dell’anima”, in esposizione le opere di: Gabriele Tadini, Juanita Lorenzon, Giuseppe Porretta e Angela Galante. La serata affronterà quindi uno dei temi più delicati della storia siciliana. Alle 18.30 Giuseppe Governale, autore de “Le radici della mafia”, ed Enzo Mignosi, autore di “Senza onore”, dialogheranno su “C’era una volta la mafia… e c’è ancora”. Alle 20.30 sarà la volta di Maurizio De Lucia e Salvo Palazzolo con“La mafia che cambia”, insieme a Franco Nuccio e Felice Cavallaro. La giornata si chiuderà in Piazza della Vittoria con lo show cooking di Aziende in Fiera.

DOMENICA TRA LIBRI, ARTE E FESTIVAL SICILIANI

Domenica 20 settembre si aprirà nel Quartiere Saraceno con l’estemporanea di pittura “Il Pinocchio che c’è in me”. Al Complesso San Sebastiano proseguiranno le attività per bambini con le letture de “Il segreto dell’albero” e “Controvento”, mentre gli studenti dell’Istituto Comprensivo Giuseppe Tomasi di Lampedusa incontreranno gli scrittori Enzo Randazzo, Salvatore Maurici e Franco Lo Vecchio e gli editori Palermo University Press e VGS libri. Nel pomeriggio, dopo la premiazione dell’estemporanea, spazio alla letteratura con Davide Camarrone e Salvatore Ferlita, protagonisti del confronto “Da Agrigento a Gibellina Capitale, due modelli a confronto”, e con Giosuè Calaciura, Francesco Terracina e Gian Mauro Costa sul tema “Dalla scoperta dell’America a quella della Sicilia”. A chiudere il programma letterario, alle 20.30, sarà il talk show “Le rassegne letterarie siciliane crescono”, coordinato da Franco Nuccio, con Nadia Terranova, Felice Cavallaro, Laura Anello, Maria Giambruno e Davide Camarrone: un confronto sul ruolo dei festival nella promozione della lettura, della cultura e dei territori. La tre giorni si concluderà alle 22 in Piazza della Vittoria con uno spettacolo musicale a cura di Aziende in Fiera. “Una Strada di Libri” è sostenuta da Sicilbanca, Fondazione Sicana e UNITRE Sambuca, con il supporto di Mangia’s, Planeta, Cantina Cellaro e Don Giovanni Hotel. Media partner Il futuro dipende da Te e Live Sambuca. La direzione artistica è di Franco Nuccio, il coordinamento di Giuseppe Oddo, Daniela Bonavia e Gaetano Pendolino.