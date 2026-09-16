Si allaccia con un tubo alla fontana comunale e riempie la cisterna del condominio, denunciato 

Si è collegato abusivamente ad una fontanella comunale, utilizzando un tubo lungo diversi metri, rifornendo così illegalmente la cisterna del condominio in cui abita. È successo a Licata dove un residente del palazzo, un 48enne del posto, è stato scoperto e denunciato dai carabinieri per furto aggravato. Il fatto è avvenuto nei pressi di via Palma.

L’uomo ha studiato l’ingegnoso escamotage per rifornire “a scrocco” l’acqua a tutti gli appartamenti del condominio. I carabinieri sono intervenuti dopo aver notato la presenza di un grosso tubo che attraversava la via pubblica. Il successivo accertamento ha portato alla luce il sistema illegale di approvvigionamento.